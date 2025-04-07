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На Волині затримали переправника нелегалів до Білорусі

Вартість "послуги" становила 4 000 доларів. 

На Волині затримали переправника нелегалів до Білорусі
затриманий переправник
Фото: ДПСУ

Жителю Дубенського району Волинської області повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомили у Спецпрокуратурі західного регіону, підозрюваний за 4 тисячі доларів США влаштував для військовозобов’язаного незаконний трансфер до Білорусі. За даними ДПСУ, затриманим виявився 20-річний юнак. Він надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку. 

Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску. 

Дорогою до відправного пункту обох затримали. За свої послуги підозрюваний вже встиг отримати аванс – 20 тисяч гривень.  

Аванс за &quot;транфер&quot; до Білорусі
Фото: Спецпрокуратура західного регіону
Аванс за "транфер" до Білорусі

Наразі йому обрано запобіжний захід.

  • Правоохоронці нещодавно викрили на Київщині схему ухилення від мобілізації. За свої послуги організатори просили від 2,5 тис. до 7 тис. доларів. 
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