На Волині затримали переправника нелегалів до Білорусі

Жителю Дубенського району Волинської області повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Як повідомили у Спецпрокуратурі західного регіону, підозрюваний за 4 тисячі доларів США влаштував для військовозобов’язаного незаконний трансфер до Білорусі. За даними ДПСУ, затриманим виявився 20-річний юнак. Він надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку.
Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску.
Дорогою до відправного пункту обох затримали. За свої послуги підозрюваний вже встиг отримати аванс – 20 тисяч гривень.
Наразі йому обрано запобіжний захід.
- Правоохоронці нещодавно викрили на Київщині схему ухилення від мобілізації. За свої послуги організатори просили від 2,5 тис. до 7 тис. доларів.