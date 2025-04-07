На Волині затримали переправника нелегалів до Білорусі

Жителю Дубенського району Волинської області повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомили у Спецпрокуратурі західного регіону, підозрюваний за 4 тисячі доларів США влаштував для військовозобов’язаного незаконний трансфер до Білорусі. За даними ДПСУ, затриманим виявився 20-річний юнак. Він надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку.

Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску.

Дорогою до відправного пункту обох затримали. За свої послуги підозрюваний вже встиг отримати аванс – 20 тисяч гривень.

Фото: Спецпрокуратура західного регіону Аванс за "транфер" до Білорусі

Наразі йому обрано запобіжний захід.