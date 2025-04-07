Головне за ніч та ранок понеділка, 7 квітня: 165 боєзіткнень, ліквідація наслідків удару по столиці

Нічна повітряна атака, 165 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Рятувальники працюють на місці ракетного удару по Києву, 06 квітня 2025 р

В Оболонському районі Києва станом на ранок понеділка триває ліквідація загоряння, спричиненого учорашнім російським балістичним ударом.

Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків удару, який Росія здійснила в неділю близько 5 ранку, повідомили в ДСНС.

Рятувальники розбирають завали і проливають їх.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 165 боїв, майже третина з них (53) – на Покровському напрямку.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 35 атак противника.

Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

За повідомленням Генштабу, загальна кількість боїв за тиждень дещо знизилася, але на трьох напрямках Росія атакувала активніше.

Найважчим залишається Покровський напрямок.

Подробиці – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1350 російських окупантів, 13 ворожих танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та 2 РСЗВ. Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 925 020 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Україна відправить до Вашингтона команду для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до цінних корисних копалин України, повідомила Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, новий проєкт угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається.

Докладніше – в новині.

У зв'язку з новими тарифами США ринки по всьому світу відкрилися падінням.

Для Австралії це найбільше падіння з 2023-го, для Британії – з 2020 року.

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