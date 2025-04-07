Окупанти вбили одного мешканця Херсонщини та ще 5 – поранили

Від російських обстрілів за добу постраждав 31 населений пункт Херсонської області. Загинула одна людина, ще 5 – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Благовіщенське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Берегове, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Іванівка, Придніпровське, Садове, Берислав, Шляхове, Тягинка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Осокорівка, Гаврилівка, Республіканець, Золота Балка, Костирка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватний автомобіль.