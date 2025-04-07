Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вбили одного мешканця Херсонщини та ще 5 – поранили

Від російських обстрілів постраждав 31 населений пункт області. 

Окупанти вбили одного мешканця Херсонщини та ще 5 – поранили
Фото ілюстртивне
Фото: Херсонська ОВА

Від російських обстрілів за добу постраждав 31 населений пункт Херсонської області. Загинула одна людина, ще 5 – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Благовіщенське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Берегове, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Іванівка, Придніпровське, Садове, Берислав, Шляхове, Тягинка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Осокорівка, Гаврилівка, Республіканець, Золота Балка, Костирка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватний автомобіль.

  • На Херсонщині травмувався чоловік, який хотів самостійно розібрати снаряд.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies