Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва.

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Комплекс оснащений великокаліберним кулеметом.

Він може виконувати низку завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо.

Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. При цьому оператор керує діями робота, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані.

Раніше, в березні, Міноборони допустило до експлуатації солдата-робота вітчизняного виробництва.