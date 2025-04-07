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ЗСУ отримали на озброєння нового наземного робота з кулеметом

Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам.

ЗСУ отримали на озброєння нового наземного робота з кулеметом
Роботизований комплекс D-21-12R
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва. 

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. 

Він може виконувати низку завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо. 

Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. При цьому оператор керує діями робота, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані. 

Раніше, в березні, Міноборони допустило до експлуатації солдата-робота вітчизняного виробництва. 

  • На початку лютого у Міноборони повідомили, що у бойових бригадах ЗСУ розгортають роботизовані підрозділи. Вони можуть здійснювати наступальні та оборонні операції, забезпечувати логістику та евакуацію, а також мінувати територію.
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