12 років тюрми отримав інформатор РФ, який шпигував за кораблями Сил оборони біля Миколаївського порту

До 12 років ув’язнення засудили російського інформатора, який збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря на Миколаївщині.

Про це інформує СБУ.

Кіберфахівці СБУ затримали зрадника за місцем проживання у Миколаєві на початку 2024 року, коли він повернувся з розвідувальної вилазки. Зловмисник шпигував за пунктами портового базування та напрямками рейдів бойових суден ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також окупанти сподівалися отримати від інформатора геолокації запасних командних пунктів сухопутних підрозділів українських військ, що виконують завдання на передовій.

Відомо, що ворожим агентом виявився місцевий безробітний, який потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Після вербування чоловік почав обходити прибережну територію портового міста, де фіксував локації українських захисників та позначав відповідні координати на гугл-картах.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили мобільний телефон, з якого він контактував з куратором – спецслужбістом країни-агресора.

За матеріалами кіберфахівців та слідчих СБУ суд призначив інформатору максимальний термін покарання відповідно до інкримінованих йому статей Кримінального кодексу України: