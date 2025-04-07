Через російські обстріли Нікопольщини постраждали четверо людей та знищена інфраструктура

Російські окупанти знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з артилерії.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Упродовж дня російська армія тероризувала Нікопольщину – Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.
Через обстріли постраждали четверо людей – по двоє чоловіків та жінок. Вони на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджень зназнали інфраструктура, кілька підприємств, офісна будівля, храм. Понівечені 2 приватні будинки, вантажівка.