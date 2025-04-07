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Через російські обстріли Нікопольщини постраждали четверо людей та знищена інфраструктура

Ворог застосував артилерію та дрони.

Через російські обстріли Нікопольщини постраждали четверо людей та знищена інфраструктура
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з артилерії.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня російська армія тероризувала Нікопольщину – Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. 

Через обстріли постраждали четверо людей – по двоє чоловіків та жінок. Вони на амбулаторному лікуванні. 

Пошкоджень зназнали інфраструктура, кілька підприємств, офісна будівля, храм. Понівечені 2 приватні будинки, вантажівка.

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