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В Україну приїхав британський принц Гаррі

Герцог Сассекський не повідомляв заздалегідь про намір відвідати нашу державу.

В Україну приїхав британський принц Гаррі
Принц Гаррі з ветеранами російсько-української війни
Фото: X / The Telegraph

За повідомленням видання The Telegraph, молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ Гаррі став другим представником монаршої родини, який за час повномасштабного російського вторгнення відвідав Україну.

Принц завітав до львівської ортопедичної клініки Superhumans Center, де проходять лікування та реабілітацію поранені військовослужбовці й цивільні. На світлинах, які отримали журналісти, Гаррі спілкується з українськими ветеранами. 

Приїзд Гаррі, на відміну від минулорічного візиту герцогині Единбурзької Софії, не було анонсовано, а ЗМІ дізналися про нього вже після того, як принц залишив територію України.

Гаррі добровільно відмовився від виконання обов'язків члена британської королівської родини, але активно займається благодійною діяльністю та особливо опікується питанням ветеранів. Саме йому належить ідея організації Ігор Нескорених - міжнародних змагань серед військовослужбовців, які зазнали поранень під час служби. 

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