Ізраїль включить Рафах до “зони безпеки” Смуги Гази, ‒ міністр оборони Кац

ЦАХАЛ вже захопив землю, що проходить уздовж усього кордону палестинської території, яку вони характеризують як буферну зону для запобігання нападам.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про розширення “зони безпеки” у Смузі Гази, включивши у неї південне місто Рафах, пише BBC.

Під час візиту в цей район Кац сказав, що військові залишають Газу “меншою” та “більш ізольованою”, щоб тиснути на ХАМАС щодо звільнення заручників, яких терористичне угруповання все ще утримує.

ЦАХАЛ вже захопив землю, що проходить уздовж усього кордону палестинської території, яку вони характеризують як буферну зону для запобігання нападам.

Розширення на Рафах і прилеглі до нього райони, що становлять майже п'яту частину Гази, відбулося після того, як військові наказали цивільному населенню евакуюватися і встановили новий коридор, який відокремлює їх від Хан-Юніса.

За даними ООН, дві третини Газа були позначені як "заборонені" зони або потрапили під наказ про евакуацію з того часу, як Ізраїль відновив наступ на ХАМАС 18 березня після провалу двомісячного припинення вогню.390 000 палестинців – майже п'ята частина з 2,1 мільйона населення – знову були переміщені, не маючи безпечного місця для повернення.

ООН також попереджає, що запаси продовольства, медикаментів та палива закінчилися, оскільки Ізраїль заблокував постачання гуманітарної допомоги до Гази з 2 березня.