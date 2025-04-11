Сили ППО збили 24 російських "шахеди" за добу

За минулу добу Росія вдарила по місту Дніпро балістичною ракетою із Ростовської області та атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 13 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.