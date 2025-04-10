Вони несуть високий ризик ще й тому, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети.

Про це попередило Міністерство внутрішніх справ України.

«Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий», - зазначили у МВС.

Міністерство оприлюднило фото цих вибухонебезпечних предметів і уточнило, що вони були вилучені в Києві, при цьому зовнішній вигляд може відрізнятися.

вибухонебезпечні предмети

вибухонебезпечні предмети

«Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», - закликали у відомстві.