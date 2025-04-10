ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни почали застосовувати дрони, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Такі вже виявили в Києві

Вони несуть високий ризик ще й тому, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

Росіяни почали застосовувати дрони, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Такі вже виявили в Києві
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети.

Про це попередило Міністерство внутрішніх справ України.

Support LB.ua

«Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий», - зазначили у МВС.

Міністерство оприлюднило фото цих вибухонебезпечних предметів і уточнило, що вони були вилучені в Києві, при цьому зовнішній вигляд може відрізнятися. 

вибухонебезпечні предмети
вибухонебезпечні предмети
вибухонебезпечні предмети
вибухонебезпечні предмети

«Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», - закликали у відомстві.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies