Головне за ніч та ранок четверга, 10 квітня: 85 знищених БПЛА, обстріли Миколаєва та Києва, 1400 ліквідованих окупантів

У ЗСУ розслідують мобілізацію Романа Насірова, коаліційна угода в Німеччині містить підтримку вступу України в НАТО, Трамп вимагає полегшеного експорту зброї.

За минулу добу 1400 російських окупантів були знищені оборонцями України. Втрати у техніці та артилерійських системах - у новині.

Згідно з інформацією Генштабу, ворога атакував позиції українських військ 149 разів. Найбільше штурмів було на Покровському та Лиманському напрямку.

Росіяни запустили в повітряний простір України 145 ударних безпілотників. 85 із них було збито силами ППО.

У Миколаєві "шахеди" пошкодили дев'ять багатоквартирних будинків, гаражі та адміністративну будівлю. Поранено 10 осіб, двоє перебувають у лікарні. У Києві нічна дронова атака призвела до травмування чотирьох осіб.

На Харківщині через обстріли постраждали троє людей. Чотири людини загинули за добу у Донецькій області.

Військова служба правопорядку ЗСУ розслідує скандальну мобілізацію колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого судять у корупційній справі. Експосадовця зобов'язали носити електронний браслет.

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо спрощення процедури експорту зброї американського виробництва. Попри активну фазу торговельної війни з Китаєм, республіканець стверджує, що вважає китайського лідера Сі Цзінпіня "другом" і готовий з ним зустрітися.

Німецька коаліційна угода, підписана між партіями СДП та ХДС/ХСС, містить підтримку руху України до вступу в НАТО.

Міжнародний олімпійський комітет затвердив програму Літніх Ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, на яких вперше в історії кількість атлетів-жінок перевищить чоловіків.

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