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​Оборонці знищили понад 1400 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 929 000 солдатів.

​Оборонці знищили понад 1400 окупантів упродовж доби
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1420 окупантів, 3 ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 929 000 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 10579 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22033 (+12) од,
  • артилерійських систем – 25982 (+70) од,
  • РСЗВ – 1359 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3796 (+4).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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