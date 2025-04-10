​Оборонці знищили понад 1400 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1420 окупантів, 3 ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 929 000 (+1420) осіб,
- танків ‒ 10579 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22033 (+12) од,
- артилерійських систем – 25982 (+70) од,
- РСЗВ – 1359 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169) од,
- спеціальна техніка ‒ 3796 (+4).
Дані уточнюються.