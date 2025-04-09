У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Терор заради терору
Терор заради терору
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Зеленський: РФ пропонує США “порожній документ” під виглядом угоди про корисні копалини

Також росіяни ведуть перемовини щодо заморожених активів. 

​Зеленський: РФ пропонує США “порожній документ” під виглядом угоди про корисні копалини
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Росіяни пропонують США “порожній документ” під виглядом угоди про корисні копалини.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua. 

“Ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику руські не віддадуть. Вони давно ці гроші крадуть від свого населення, давно сидять на всіх цих потоках, тому Америка це точно не отримає. А ось там, де немає технологій, а у них немає технологій щодо складних речей, багатовартісних -  модернізації, видобутку того чи іншого - ось там вони можуть щось запропонувати”, - розповів президент України. 

Він додав, що Росія хоче таким чином досягти зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком.

Крім того, росіяни ведуть перемовини щодо заморожених активів. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Зняти заморозку активів вони не можуть. Але що вони можуть зробити? Наприклад, серед цих трьохсот мільярдів є два, три, п'ять мільярдів тієї чи іншої людини. Ну і, наприклад, зняти вже якісь санкції завдяки комусь в Європі. І, наприклад, беруться ці мільярди і продаються як борг керівнику однієї чи іншої країни Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, купивши їх за три мільярди, може вже працювати з європейськими інституціями, щоб звідти з цих трьохсот мільярдів забрати ці п'ять собі”, - зазначив Володимир Зеленський. 

Президент України зауважив, що всі ці перемовини з боку Росії ведуться через Кірілла Дмітрієва.

Крім того, росіяни пропонували американському бізнесу купити за рахунок заморожених активів велику кількість тієї чи іншої продукції, зокрема літаків, з дисконтом.

“І в цілому вони пропонують ці гроші використовувати західному світу за відповідні кроки зняття санкцій тощо. Тому ми так і працюємо над тим, щоб санкції не знімалися, бо зняття санкцій може бути пов'язане з багатьма речами. Не тільки з замороженими активами. Наприклад, ми знаємо, що має місце і питання "Північного потоку-2”, - підсумував Володимир Зеленський.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies