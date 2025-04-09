​Зеленський: РФ пропонує США “порожній документ” під виглядом угоди про корисні копалини

Росіяни пропонують США “порожній документ” під виглядом угоди про корисні копалини.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

“Ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику руські не віддадуть. Вони давно ці гроші крадуть від свого населення, давно сидять на всіх цих потоках, тому Америка це точно не отримає. А ось там, де немає технологій, а у них немає технологій щодо складних речей, багатовартісних - модернізації, видобутку того чи іншого - ось там вони можуть щось запропонувати”, - розповів президент України.

Він додав, що Росія хоче таким чином досягти зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком.

Крім того, росіяни ведуть перемовини щодо заморожених активів.

“Зняти заморозку активів вони не можуть. Але що вони можуть зробити? Наприклад, серед цих трьохсот мільярдів є два, три, п'ять мільярдів тієї чи іншої людини. Ну і, наприклад, зняти вже якісь санкції завдяки комусь в Європі. І, наприклад, беруться ці мільярди і продаються як борг керівнику однієї чи іншої країни Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, купивши їх за три мільярди, може вже працювати з європейськими інституціями, щоб звідти з цих трьохсот мільярдів забрати ці п'ять собі”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент України зауважив, що всі ці перемовини з боку Росії ведуться через Кірілла Дмітрієва.

Крім того, росіяни пропонували американському бізнесу купити за рахунок заморожених активів велику кількість тієї чи іншої продукції, зокрема літаків, з дисконтом.

“І в цілому вони пропонують ці гроші використовувати західному світу за відповідні кроки зняття санкцій тощо. Тому ми так і працюємо над тим, щоб санкції не знімалися, бо зняття санкцій може бути пов'язане з багатьма речами. Не тільки з замороженими активами. Наприклад, ми знаємо, що має місце і питання "Північного потоку-2”, - підсумував Володимир Зеленський.