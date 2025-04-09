Зеленський назвав цілі українських дій на Бєлгородському напрямку

Станом на зараз на Курському напрямку Росія утримує понад 67 000 військових. Саме там у середньому відбувається найбільша кількість боїв, і цей напрямок залишається важким. Спочатку Росія переміщала в Курську область військових, аби потім піти в наступ на Сумський напрямок.

Однак Сили оборони вжили кроків у Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком, і порушили плани ворога. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання шеф-редакторки lb.ua.

"Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати руськім наступальний «кулак» у тому виді, на який вони розраховували", – прокоментував президент.

До цих кроків він відніс і дії в Бєлгородській області.

"Кроки щодо Бєлгородського напрямку правильні, щоб змусити руських не зробити один «кулак» ні на Харківському, ні на Сумському напрямку. Сьогодні це відбувається. Спроб там дуже багато, щоденних. Вони несуть втрати", – сказав він.

Загалом же просування ворога іде на спад після того, як він мав успіхи та швидко просувався в листопаді.

"Після цього втрати дуже сильно зростають, просування почало знижуватися. Ми вважаємо, що це момент, коли запрацювало все в повному обсязі. І Курськ, і все запрацювало краще з нашого боку. При всіх існуючих складнощах", – прокоментував він.

На Покровському напрямку, за словами президента, повної стабілізації ситуації немає, але ворог там не просувається.

"Можна сказати, що стабілізовано, але там складно. Десь вони ще пробують, йдуть запеклі бої в Шевченковому. Вважаємо, що плани вони не змінили – Сумський, Харківський, Запорізький напрямки. Про Схід вони не забувають. Це вихід на кордони Донецької і Луганської областей. Це і був їх задум із самого початку війни. Вони дуже намагаються це зробити. Ми не бачимо там сьогодні у них достатніх сил, на Сході і на Запорізькому напрямку. На Харківському і Сумському будуть ще спроби", – сказав він.