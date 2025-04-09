Головне за середу, 9 квітня: китайці на службі Росії, понад 110 боєзіткнень, ситуація в Покровську

Бойові дії на Донеччині, 111 бойових зіткнень, ворожі обстріли, українські кроки на Бєлгородщині. Яким запам’ятається 1141-й день повномасштабної війни.

Громадяни Китаю, які зараз воюють проти України, почали йти на службу до Росії ще в минулому році.

За даними lb.ua, наданими розвідувальними службами, громадяни КНР почали прибувати до російських центрів підготовки переважно восени 2024-го. А контракти з російською армією вони укладали ще з весни 2024-го і навіть з літа 2023-го.

За отриманими українськими спецслужбами даними, китайці укладали контракти з армією Росії і в червні, і в липні, і в травні – фактично впродовж усього минулого року, починаючи від лютого. Загалом список містить інформацію про понад 160 громадян КНР, які уклали контракти з армією Росії.

За даними розвідки, громадяни КНР воюють у складі різних формувань, зокрема, 4 окремої мотострілецької бригади, 7 військової бази, 70 мотострілецького полку, 71 мотострілецького полку, 85 мотострілецької бригади, 255 мотострілецького полку, 103 мотострілецького полку, 1525 окремого резервного батальйону, 85 омсбр, 5 окремої мотострілецької бригади, 503 мотострілецького полку, 68 танкового полку, 291 мотострілецького полку та інших.

Посади в цих найманців теж різні.

Громадянами Китаю, яких взяли в полон у Донецькій області, є Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, 王广军), 1991 року народження та Чжанг Ренбо (Zhang Renbo, 张仁波), 1998 року народження.

Детальніше – в нашій новині.

Нагадаємо, в Пекіні заявили, що "вивчають" ситуацію зі взяттям у полон їхніх громадян, а інформацію про те, що китайців, які беруть участь у війні значно більше, ніж двоє, назвали "безпідставною".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 квітня відбулося 111 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби відбулась на Покровському (26) та Лиманському (21) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 квітня – в новині.

Станом на зараз на Курському напрямку Росія утримує понад 67 000 військових. Саме там у середньому відбувається найбільша кількість боїв, і цей напрямок залишається важким. Спочатку Росія переміщала в Курську область військових, аби потім піти в наступ на Сумський напрямок.

Однак Сили оборони вжили заходів у Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком, і зруйнували плани ворога. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання шеф-редакторки lb.ua.

"Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати руськім наступальний «кулак» у тому виді, на який вони розраховували", – прокоментував президент.

До цих кроків він відніс і дії в Бєлгородській області.

Докладніше – в новині.

У Покровську Донецької області досі залишаються 2 228 людей, у місті зафіксовані два випадки поховання цивільних у дворах житлових будинків, хоча комунальна ритуальна служба в Покровську ще працює.

Про це у телеетері заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровську наразі найскладніша ситуація, місто щодня перебуває під ворожими обстрілами. Ворог під час атак застосовує фактично всі види озброєння.

Більше інформації – в новині.

За три роки повномасштабної війни російські окупанти пошкодили понад 63 тисячі об’єктів енергетики України. У 2024 році через масовані удари та щоденні точкові обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури Україна втратила близько 10 ГВт генеруючої потужності.

Зокрема під час опалювального сезону, з 17 листопада 2024 по березень 2025 року, відбулося 9 масованих атак на енергосистему України. Найпотужніша з них — 13 грудня, коли енергетичну інфраструктуру одночасно атакували понад 300 засобів ураження ідеться у повідомленні Міністерство енергетики. Вже за два тижні, 25 грудня, у день Різдва, відбулася чергова атака подібного масштабу. Проте вже через три дні електропостачання було відновлено у повному обсязі.

З 2022 року внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру загинуло 160 енергетиків, які виконували свою роботу під час ворожих обстрілів, понад 300 працівників отримали поранення через атаки на об’єкти.

Китай запроваджує 84% мита на американські товари з четверга, 10 квітня, збільшивши їх із попередніх 34%, передає Reuters із посиланням на Мінфін Китаю.

Також відомство повідомило, що додало 12 компаній США до списку експортного контролю та 6 компаній США до списку «ненадійних організацій».

Президент США Дональд Трамп своєю чергою підвищив мита для Китаю до 125%.

Водночас для низки держав він відтермінував тарифи на три місяці.

Деталі – в новині.

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