Трамп підвищив мита для Китаю до 125%

Також президент США відтермінував тарифи для низки держав на три місяці.

Президент США Дональд Трамп підвищив мита для Китаю і тепер вони становитимуть 125%.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі.

Лідер Штатів додав, що зміни набувають чинності «негайно».

Крім того, Трамп анонсував тримісячну паузу у тарифах щодо інших держав.

«На підставі того факту, що понад 75 країн викликали представників Сполучених Штатів ... для переговорів щодо вирішення питань щодо торгівлі, торгових бар'єрів, тарифів, валютних маніпуляцій та негрошових тарифів, і що ці країни .. не вжили заходів у відповідь, я санкціонував 90-денну паузу і суттєво знижений взаємний тариф протягом цього періоду у розмірі 10%, який також набуває чинності негайно», - написав президент США.