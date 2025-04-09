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Bloomberg: Індія закупить 26 французьких винищувачів Dassault Rafale

Індія планує закупити нові французькі винищувачі, а також налагодити технічне обслуговування старих.

Bloomberg: Індія закупить 26 французьких винищувачів Dassault Rafale
Dassault Rafale
Фото: EPA/UPG

Уряд Індії схвалив угоду щодо придбання 26 французьких винищувачів Dassault Rafale, а також технічного обслуговування старих. 

Про це пише Bloomberg.

Комітет на чолі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді сьогодні схвалив угоду щодо придбання 26 французьких винищувачів Dassault Rafale на 640 млрд рупій. Військово-морська угода була ключовою частиною обговорень під час візиту Моді до Франції у 2023 році.

Відомо, що флот базуватиметься на авіаносці місцевого виробництва ВМС Індії INS Vikrant.

Чотири з 26 літаків будуть навчально-тренувальними. Замовлення також містить технічне обслуговування ще 36 винищувачів Dassault Rafale, які Індія придбала у 2016 році.

  • Минулого року Індія вирішила дистанціюватися від РФ як від найбільшого постачальника зброї після того, як війна в Україні підірвала здатність Росії постачати боєприпаси і запчастини.
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