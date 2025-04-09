Bloomberg: Індія закупить 26 французьких винищувачів Dassault Rafale

Уряд Індії схвалив угоду щодо придбання 26 французьких винищувачів Dassault Rafale, а також технічного обслуговування старих.

Про це пише Bloomberg.

Комітет на чолі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді сьогодні схвалив угоду щодо придбання 26 французьких винищувачів Dassault Rafale на 640 млрд рупій. Військово-морська угода була ключовою частиною обговорень під час візиту Моді до Франції у 2023 році.

Відомо, що флот базуватиметься на авіаносці місцевого виробництва ВМС Індії INS Vikrant.

Чотири з 26 літаків будуть навчально-тренувальними. Замовлення також містить технічне обслуговування ще 36 винищувачів Dassault Rafale, які Індія придбала у 2016 році.