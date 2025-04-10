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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 2 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 15 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 2 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 2 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 9 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Новоекономічному, Багатирі, Костянтинівці і Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 квітня.

Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади загинула людина.

Покровський район. У Покровську загинула людина, пошкоджено 4 будинки. Ще 1 людина загинула в Новоекономічному Гродівської громади.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, 4 дачі, 2 господарчі споруди; у Зарічному 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено культову споруду. У Слов'янську пошкоджено майстерню. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, кав'ярню і 3 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 16 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу на фронті відбулося на Покровському та Лиманському напрямках. Загалом ворог атакував 149 разів.

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