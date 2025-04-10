На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 2 отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 9 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Новоекономічному, Багатирі, Костянтинівці і Покровську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 квітня.
Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади загинула людина.
Покровський район. У Покровську загинула людина, пошкоджено 4 будинки. Ще 1 людина загинула в Новоекономічному Гродівської громади.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, 4 дачі, 2 господарчі споруди; у Зарічному 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено культову споруду. У Слов'янську пошкоджено майстерню. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, кав'ярню і 3 автівки.
Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 16 будинків.
Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу на фронті відбулося на Покровському та Лиманському напрямках. Загалом ворог атакував 149 разів.