Росіяни запустили по території України 145 дронів, ППО збила 85 із них

Росіяни запустили по території України 145 дронів, і ППО збила 85 із них. Ще 49 безпілотників – локаційно втрачені.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 10 квітня 2025 року (із 19.00 9 квітня) противник атакував 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.