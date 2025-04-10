Найбільше боїв за добу на фронті відбулося на Покровському та Лиманському напрямках

Розпочалася 1142-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2868 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Мар’їне, Тур’я, Мала Рибиця, Великий Прикіл, Краснопілля, Самотоївка, Миропільське, Угроїди Сумської області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, засіб ППО та дві гармати російських загарбників.

На Харківському напрямку впродовж минулої доби наші війська відбивали п’ять атак противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки і Новомихайлівки.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку агресор здійснив 10 атак на позиції наших підрозділів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Там всі штурми відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Троїцьке, Преображенка, Успенівка, Новоолександрівка, Удачне, Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Розливу.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив п’ять безрезультатних спроб просунутися вперед у районі Новосілки та в напрямку Шевченко.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 82 керованих бомб, а також здійснив 410 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.