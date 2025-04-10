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Уночі та зранку росіяни здійснили 94 обстріли Сумщини, одна людина отримала поранення

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Середино-Будська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 94 обстріли Сумщини, одна людина отримала поранення
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 94 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада:  здійснено обстріли з РСЗВ (6 вибухів), мінометів (16 вибухів),  артилерії (10 вибухів), удари FPV-дронами (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), авіаційний удар з використанням КАБ (23 вибухи). 

Есманьська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи) обстріл з мінометів (1 вибух). 

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи), удар FPV-дронами (3 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБ (5 вибухів), обстріл РСЗВ (8 вибухів).скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух). 

Хутір-Михайлівська громада: ворог бив FPV-дроном (1 вибух). 

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV-дронами (11 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухів), удар БпЛА (1 вибух). 

Хотінська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Також був удар  FPV-дроном (1 вибух). 

Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (13 вибухів), FPV-дроном (1 вибух). 

Шалигинська громада: росіяни вдарили  FPV-дроном (1 вибух), з  артилерії (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка

Шосткинська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух). 

Миропільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), авіаційний удар з використанням КАБ (6 вибухів). 

Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

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