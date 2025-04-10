Уночі та зранку росіяни здійснили 94 обстріли Сумщини, одна людина отримала поранення

Уночі та зранку росіяни здійснили 94 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Краснопільська громада: здійснено обстріли з РСЗВ (6 вибухів), мінометів (16 вибухів), артилерії (10 вибухів), удари FPV-дронами (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), авіаційний удар з використанням КАБ (23 вибухи).

Есманьська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи) обстріл з мінометів (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи), удар FPV-дронами (3 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБ (5 вибухів), обстріл РСЗВ (8 вибухів).скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух).

Хутір-Михайлівська громада: ворог бив FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV-дронами (11 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухів), удар БпЛА (1 вибух).

Хотінська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Також був удар FPV-дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (13 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: росіяни вдарили FPV-дроном (1 вибух), з артилерії (7 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка.

Шосткинська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух).

Миропільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), авіаційний удар з використанням КАБ (6 вибухів).

Білопільська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.