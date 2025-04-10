Трамп хоче зустрітися "зі своїм другом Сі"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про готовність зустрітися із лідером комуністичного Китаю Сі Цзінпінем, якого господар Білого дому вважає "своїм другом".

Як пише "Укрінформ", на тлі торговельної війни, ескалація якої призвела до того, що Вашингтон запровадив проти Піднебесної митну ставку у 125%, республіканець все ще вважає, що перебуває у приятельських відносинах з китайським диктатором.

У відповідь на запитання журналіста, чи готовий Трамп особисто зустрітися чи провести телефонну розмову зі своїм візаві для урегулювання тарифного протистояння, президент заявив, що охоче б це зробив, бо "Сі йому подобається".