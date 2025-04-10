Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоВійна

МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити гоніння з боку РФ проти духовенства на окупованих територіях

Російські окупанти разом зі своєю Російською православною церквою, цинічно ігноруючи норми міжнародного права, впровадила на захоплених українських землях систему репресій проти релігійних громад, спрямовану на знищення релігійного різноманіття та української духовної ідентичності.

МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити гоніння з боку РФ проти духовенства на окупованих територіях
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України вкотре привертає увагу міжнародної спільноти до грубих, систематичних та триваючих порушень релігійної свободи на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Як зазначає дипломатичне відомство, російська держава, разом із Російською православною церквою (РПЦ), цинічно ігноруючи норми міжнародного права, впровадила на захоплених українських землях систему репресій проти релігійних громад, спрямовану на знищення релігійного різноманіття та української духовної ідентичності.

Під виглядом «канонічного порядку» окупаційна адміністрація примусово підпорядковує незалежні релігійні громади РПЦ, переслідує духовенство та вірян, руйнує церковні споруди та нав’язує ідеологію так званого «русского міра».

Російська православна церква реалізує агресивну політику Кремля, стаючи інструментом знищення української самобутності.

Від репресій страждають представники Православної Церкви України, протестантські громади, Римо- та Греко-Католицька церкви, мусульманські організації, а також ті представники Української православної церкви, які не погоджуються з окупаційним режимом. Проти них фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, чиняться погрози та фізичний тиск.

МЗС закликає міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні дії Російської Федерації на тимчасово окупованих українських територіях, посилити тиск на державу-агресора та активізувати роботу над притягненням до відповідальності осіб, причетних до порушень прав людини та репресій проти українських релігійних громад.

“Звертаємося до всіх церков, релігійних організацій та вірян у всьому світі, незалежно від їхнього віросповідання та конфесійної належності, із цією відозвою та просимо звернути увагу на варварські російські гоніння проти звичайних людей, які не становлять ні для кого жодної загрози і хочуть лише вірувати в Бога та молитися, мати право на свободу совісті та віросповідання”, - йдеться у повідомленні.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies