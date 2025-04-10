МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити гоніння з боку РФ проти духовенства на окупованих територіях

Російські окупанти разом зі своєю Російською православною церквою, цинічно ігноруючи норми міжнародного права, впровадила на захоплених українських землях систему репресій проти релігійних громад, спрямовану на знищення релігійного різноманіття та української духовної ідентичності.

Міністерство закордонних справ України вкотре привертає увагу міжнародної спільноти до грубих, систематичних та триваючих порушень релігійної свободи на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Як зазначає дипломатичне відомство, російська держава, разом із Російською православною церквою (РПЦ), цинічно ігноруючи норми міжнародного права, впровадила на захоплених українських землях систему репресій проти релігійних громад, спрямовану на знищення релігійного різноманіття та української духовної ідентичності.

Під виглядом «канонічного порядку» окупаційна адміністрація примусово підпорядковує незалежні релігійні громади РПЦ, переслідує духовенство та вірян, руйнує церковні споруди та нав’язує ідеологію так званого «русского міра».

Російська православна церква реалізує агресивну політику Кремля, стаючи інструментом знищення української самобутності.

Від репресій страждають представники Православної Церкви України, протестантські громади, Римо- та Греко-Католицька церкви, мусульманські організації, а також ті представники Української православної церкви, які не погоджуються з окупаційним режимом. Проти них фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, чиняться погрози та фізичний тиск.

МЗС закликає міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні дії Російської Федерації на тимчасово окупованих українських територіях, посилити тиск на державу-агресора та активізувати роботу над притягненням до відповідальності осіб, причетних до порушень прав людини та репресій проти українських релігійних громад.

“Звертаємося до всіх церков, релігійних організацій та вірян у всьому світі, незалежно від їхнього віросповідання та конфесійної належності, із цією відозвою та просимо звернути увагу на варварські російські гоніння проти звичайних людей, які не становлять ні для кого жодної загрози і хочуть лише вірувати в Бога та молитися, мати право на свободу совісті та віросповідання”, - йдеться у повідомленні.