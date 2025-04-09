Окупанти відроджують "казачі" формування на ТОТ України для посилення репресій

На ТОТ України відновлюють "казачі" формування для посилення репресій цивільного населення.
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Під соусом "відновлення культурної спадщини" росія створює на ТОТ нову систему тиску — "казачі товариства", — ідеться у повідомленні.
У Луганській області вже зареєстровали 10 таких формувань, по 8 — у Донецькій та Херсонській, ще 3 — на Запоріжжі. "Формально — “традиція”, а по факту — допоміжні загони для патрулів, облав та їх залучення до “виховання” дітей у дусі покори та ненависті до України", — додають у спротиві.
Так звані "казаки" діють разом із поліцією, полюють на незгодних з російським режимом, заходять у школи й нав’язують дітям образ "православного воїна Росії".
- На ТОТ Луганщини окупанти формують "громадські організації" карального спрямування для нових репресій місцевого населення.