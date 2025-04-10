​Генштаб спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем на іншу посаду

Полковник Вадим Сухаревський продовжує виконувати завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі спростували інформацію про можливе призначення Сухаревського на іншу посаду.

"У процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Сухаревського. Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем у червні минулого року.

Що відомо про Вадима Сухаревського