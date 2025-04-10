​Генштаб спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем на іншу посаду

Полковник Вадим Сухаревський продовжує виконувати завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі спростували інформацію про можливе призначення Сухаревського на іншу посаду.
"У процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Сухаревського. Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.
Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем у червні минулого року.
Що відомо про Вадима Сухаревського
- З лютого по жовтень 2004 року – участь у Миротворчій місії в Іраку у складі 6 окремої механізованої бригади.
- У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ.
- 2011 рік – командир аеромобільної роти 80 окремого аеромобільного полку.
- 13 квітня 2014 року взяв участь у першому бою війни на Донбасі – біля Семенівки. Старший лейтенант відкрив вогонь зі свого БТР по бойовиках Ігоря Гіркіна, що атакували бійців спецпідрозділу СБУ "Альфа".
- 16 серпня 2014 року був поранений у боях під Красним.
- З 2014 по 2016 рік – навчання в Національному університеті оборони України.
- З 2016-го – командир 1-го лінійного батальйону 36 бригади морської піхоти.
- З 2021 року – начальник штабу 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
- З лютого 2022 року – командир 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
- Підрозділи Сухаревського одними з перших увійшли в Херсонську область під час наступу на ворога.