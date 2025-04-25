Загальний обсяг торгівлі України і ЄС через «Шляхи солідарності» перевищив 211 млрд євро

З цієї суми 150 млрд припало на імпорт.

Через «Шляхи солідарності», які запрацювали з травня 2022 року для підтримки українського експорту та імпорту, загальна вартість торгівлі України і ЄС перевищила 211 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Генеральний директорат з питань мобільності та транспорту ЄС зазначив, що у березні 2025 року через ці маршрути транспортували близько 85% імпорту, 50% експорту неаграрної продукції та 20% експорту зерна й олійних культур.

Згідно з даними української митниці, з травня 2022 року через «Шляхи солідарності» Україна експортувала 179 млн тонн товарів, зокрема, 91 млн тонн аграрної продукції та 88 млн тонн промислових вантажів. За той самий період загальний обсяг експорту зерна та олійних культур склав 189 млн тонн, з яких 45% — через «Шляхи солідарності», решта — через порти Чорного моря.

Також ці маршрути забезпечили імпорт 74,5 млн тонн товарів, зокрема пального, техніки, добрив, а також гуманітарної та військової допомоги.

Загальна вартість торгівлі через «Шляхи солідарності» перевищила 211 млрд євро, з яких близько 61 млрд — експорт з України та 150 млрд — імпорт.