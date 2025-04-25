Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА передає активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" до ФДМУ

Відповідний договір про припинення управління був підписаний між АРМА та ТОВ "Крайтекс-Сервіс"

АРМА передає активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" до ФДМУ
Олена Дума, голова АРМА
Фото: Олена Дума, телеграм

Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), припиняє управління активами ПрАТ "Вінницяпобутхім" та передає їх Фонду держмайна (ФДМУ) для подальшої реалізації.

Про це повідомляє АРМА.

Відповідна передача відбувається на виконання рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 24 липня 2024 року, відповідно до якого до АТ "Невская косметика" застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції", та стягнуто у дохід держави актив, який належить російській компанії – частку у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Відповідний договір про припинення управління був підписаний між АРМА та ТОВ "Крайтекс-Сервіс", яке керувало підприємством з липня 2023 року.

"За період управління цим арештованим активом АРМА забезпечило надходження майже 100 мільйонів гривень до державного бюджету України. Під нашим контролем російський актив, який виробляє пральні порошки, дитячі шампуні, мило та іншу продукцію відомого бренду "Ушастий нянь", не лише забезпечував сотні трудових місць, виконання договорів, поставок, виробництво продукції, сплату місцевих податків, але й значно збільшив відрахування до бюджету", – ідеться у повідомленні.

  • Улітку минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування санкції до акціонерного товариства “Невская косметика”.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies