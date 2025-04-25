Світовий банк надасть Україні грант у розмірі 70 млн доларів для підтримки стабільності роботи української енергосистеми.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відповідну угоду підписали 25 квітня у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б'єрде.
«Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією «Укргідроенерго». Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість», - додав Шмигаль.
- Того ж дня український прем'єр-міністр і президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час зустрічі у Вашингтоні підписали договір, який посилить енергетичну стійкість України. Документ передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро.