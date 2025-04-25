Окупанти вивезли понад 20 українських дітей з ТОТ до підмосковного санаторію “Клязьма”

У березні у цей санаторій окупанти вивезли майже 40 дітей з ТОТ Луганщини.

Росіяни вивезли чергову партію українських дітей у підмосковський санаторій "Клязьма", ідеться про 23 дітей і 17 матерів із ТОТ Донеччини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Під вивіскою “оздоровлення” окупанти знову вивозять українських дітей із ТОТ. Цього разу — 23 дитини та 17 матерів із Сєвєродонецька, Кремінної та сусідніх громад доправили до підмосковного санаторію "Клязьма", — ідеться у повідомленні.

За словами спротиву, у березні в "Клязьму" вивезли ще 39 дітей із Луганщини. Про їхню долю досі нічого не відомо.

"Це не турбота, а викрадення. Зміна мови, оточення, свідомості — сценарій з підручника з асиміляції", — додають у ЦНС.