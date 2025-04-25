МОН ініціює відстрочку від мобілізації для викладачів гуртків пріоритетних напрямів

Йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року.

Міносвіти ініціює розширення права на відстрочку від призову під час мобілізації для викладачів гуртків позашкільної освіти, які працюють з дітьми за пріоритетними напрямами.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Пропозиція стосується не всіх, а лише тих викладачів гуртків, які працюють із дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним... Йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду. Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням» — наголосив міністр.

За словами Лісового, позашкільна освіта у цих сферах є важливою для розвитку наукового та економічного потенціалу країни.

Пропозицію МОН схвалив уряд. Наступний етап — розгляд у Верховній Раді.