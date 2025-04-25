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У Херсоні окупанти скинули вибухівку на цивільні авто, постраждали люди

Пожежі виникли у трьох авто та гаражі.

У Херсоні окупанти скинули вибухівку на цивільні авто, постраждали люди
Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки по Херсону. Унаслідок скиду вибухівки поранень зазнали двоє людей, загорілися авто.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через скид вибухівки з ворожого БпЛА в одному з районів Херсона спалахнули три автомобілі та гараж.

На місці ворожої атаки надзвичайники виявили двох постраждалих, людям надали їм домедичну допомогу та передали лікарям.

Пожежу ліквідували, не допустивши поширення вогню на великі площі.

  • За минулу добу на Херсонщині через російську агресію загинули дві людини, ще троє - дістали поранення.
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