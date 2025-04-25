Головне за ніч та ранок п'ятниці, 25 квітня: наслідки масованої атаки на Київ, удар по Павлограду, 175 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 175 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, завершення пошукових робіт на місці удару у Києві.

Унаслідок російського удару по житловому будинку в Святошинському районі Києва убиті 12 людей, 87 поранені.

Пошуково-рятувальна операція завершена, аварійно-відновлювальні роботи тривають. Там іще розбирають пошкоджені будівельні конструкції, повідомили в ДСНС. Працюють 73 рятувальника та 25 одиниць техніки ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 175 боєзіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 65 штурмів ворога. На Курському - 27.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів. Росія вже втратила в Україні майже 947 тисяч військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни атакували Україну 103 безпілотниками, ППО збила 41.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Російська армія вранці п'ятниці атакувала Дніпропетровську область дронами. Один з них пошкодив багатоповерхівку в Павлограді. Станом на 8:30 було відомо про трьох жертв, зокрема дитину.

Одна з убитих – жінка 76 років, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За оновленими даними на 11:26, поранені 14 людей, зокрема, троє дітей.

"Окрім підлітків 15 та 17 років, ще 6-річний хлопчик. П'ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані", – поінформував Лисак.

За уточненими даними від ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторного удару. Поранення отримав один співробітник рятувальної служби. У місті, крім будинку, пошкоджено інфраструктуру, соціальний заклад і три авто.

Більше ніж 2546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 25 квітня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 622 дитини загинули та понад 1924 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждало у таких областях: Донецькій - 640, Харківській - 490, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 235, Київській - 136, Запорізькій - 177, Миколаївській - 118, Сумській – 134.

Скільки маленьких українців загинули та отримали поранення лише упродовж останніх днів – у новині.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що у Вашингтоні згодні з європейськими та канадськими союзниками щодо визнання Росії довгостроковою загрозою для Альянсу.

Посадовець підтримав заяви Трампа про потребу у збільшенні внеску країн-членів у фінансування оборони, адже навіть з прописаними у Північноатлантичному договорі 2% від ВВП "ми не зможемо себе захистити".

Щодо війни в Україні, то, за словами генсека НАТО, "м'яч на боці Росії, а угода на столі". Рютте відмовився обговорювати питання територіальних поступок нашої держави, бо, на його думку, "це не допоможе мирним переговорам".

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