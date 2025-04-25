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Австрійський парламент одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку повернення з РФ депортованих українських дітей

У документі всі чотири провідні партії Австрії закликають до продовження роботи для повернення викрадених дітей.

Австрійський парламент одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку повернення з РФ депортованих українських дітей

Сьогодні австрійський парламент одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку захисту та повернення українських дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак. 

У документі всі чотири провідні партії Австрії закликають до продовження роботи на всіх рівнях — для повернення викрадених дітей, притягнення винних до відповідальності та захисту українських дітей відповідно до Конвенції ООН про права дитини. 

Як зазначає глава Офісу президента України, це важливий сигнал солідарності, за який Україна щиро вдячна австрійським партнерам.

  • Тим часом Росія готується вивезти з Донбасу ще 50 тисяч українських дітей, повідомляє Центр нацспротиву.
  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.
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