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У Чорному морі заарештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого Криму

Наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці. 

У Чорному морі заарештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого Криму
У Чорному морі заарештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого Криму
Фото: ДПСУ

Морська охорона Держприкордонслужби України (ДПСУ) та СБУ провели затримання у Чорному морі судна, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого росіянами Криму.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці. Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України”, - йдеться у повідомленні. 

При цьому судно ходило під прапором однієї з азійських країн, щоб приховати справжнє походження вантажу.

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Під час обшуку на борту судна вилучили навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення.

Судно заарештоване, екіпаж передали для проведення процесуальних дій. Досудове розслідування триває.

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