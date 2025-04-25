Наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці.

У Чорному морі заарештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого Криму

Морська охорона Держприкордонслужби України (ДПСУ) та СБУ провели затримання у Чорному морі судна, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого росіянами Криму.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці. Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України”, - йдеться у повідомленні.

При цьому судно ходило під прапором однієї з азійських країн, щоб приховати справжнє походження вантажу.

Під час обшуку на борту судна вилучили навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення.

Судно заарештоване, екіпаж передали для проведення процесуальних дій. Досудове розслідування триває.