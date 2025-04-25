У розвідці Британії прокоментували обстріл РФ: "накопичили ракети під час "перемир'я"

Розвідка Британії проаналізувала черговий масований ракетний обстріл РФ по Україні і заявила, що Росія змогла накопичити ракети завдяки "енергетичному перемир'ю".
Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку у мережі Х.
Згідно аналізу британської розвідки, під час комбінованого удару РФ задіяла стратегічну авіацію, бомбардувальники, кораблі Чорноморського флоту і наземні установки. Основними цілями РФ стали Київ і Харків.
"Відновлення запасів дає змогу стратегічній авіації перебувати в готовності до завдання подібних ударів практично без попередження, у зручний для Росії час, тоді як РФ продовжує вести звичайні ударні операції", – йдеться у повідомленні.
У розвідці додають, що крилаті ракети Х-101 залишаються основним засобом для російських масованих ударів.
Нещодавнє 30-денне припинення вогню в енергетичній сфері дало змогу Росії поповнити свої запаси ракет, які до цього використовували лише двічі з початку березня.
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