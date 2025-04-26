Reuters: Секретний російський супутник, який пов'язаний із ядерною програмою РФ в космосі, вийшов з ладу

Секретний російський супутник "Космос-25", який пов'язують із ядерною програмою зброї РФ у космосі, вийшов з ладу, пише Reuters.

За словами аналітиків, космічний апарат почав обертатися безконтрольно, що може свідчити про його несправність.

"Космос-2553" був виведений на орбіту за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Він розташований приблизно на 2000 км над землею ‒ у зоні, де зазвичай не літають звичайні супутники через сильну радіацію.

Вважається, що він має відношення до російської розвідки та є платформою для радіаційних випробувань.

Торік у США супутник опинився в центрі звинувачень у тому, що Росія роками розробляла ядерну зброю, здатну знищити супутникові мережі, такі як інтернет-система Starlink від SpaceX, яку використовували, зокрема, українські військові.

За даними компанії LeoLabs, яка відстежує об’єкти у космосі, у листопаді 2024 року вони помітили дивну поведінку супутника. Після додаткових перевірок у грудні експерти дійшли висновку, що апарат, ймовірно, обертається хаотично. Це також підтвердила інша компанія ‒ Slingshot Aerospace, яка спостерігає за супутником через телескопи.

У США вважають, що сам "Космос-2553" не є зброєю, але може допомагати Росії в розробці антисупутникової ядерної технології. Росія заперечує, що розробляє таку зброю, і каже, що Космос 2553 призначений для дослідницьких цілей.

Нещодавно Slingshot помітила, що яскравість супутника змінюється ‒ це може означати, що він обертається. Але за останніми даними, апарат нібито знову стабілізувався.