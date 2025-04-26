В Еквадорі унаслідок землетрусу постраждали щонайменше 20 людей

В Еквадорі у портовому місті Есмеральдас стався землетрус магнітудою 6,3 бала. Унаслідок цього щонайменше 20 людей постраждали.

Про це пише BBC.

Землетрус магнітудою 6,3 пошкодив житлові будинки та громадські будівлі, спричинив перебої в електропостачанні. За даними місцевої влади, близько 80% будинків залишилися без світла. Національна нафтова компанія Petroecuador повідомила, що призупинила роботу свого нафтопереробного заводу в Есмеральдасі.

Президент Даніель Нобоа заявив, що аправив усіх урядових міністрів до провінції для координації встановлення укриттів і доставки гуманітарних наборів.