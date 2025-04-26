Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
ГоловнаСвіт

В Еквадорі унаслідок землетрусу постраждали щонайменше 20 людей

Нафтопереробний заводу призупинив роботу через землетрус.

В Еквадорі унаслідок землетрусу постраждали щонайменше 20 людей
наслідки землетрусу в Еквадорі
Фото: EPA/UPG

В Еквадорі у портовому місті Есмеральдас стався землетрус магнітудою 6,3 бала. Унаслідок цього щонайменше 20 людей постраждали. 

Про це пише BBC.

Землетрус магнітудою 6,3 пошкодив житлові будинки та громадські будівлі, спричинив перебої в електропостачанні. За даними місцевої влади, близько 80% будинків залишилися без світла. Національна нафтова компанія Petroecuador повідомила, що призупинила роботу свого нафтопереробного заводу в Есмеральдасі.

Президент Даніель Нобоа заявив, що аправив усіх урядових міністрів до провінції для координації встановлення укриттів і доставки гуманітарних наборів.

  • У Стамбулі в Туреччині внаслідок землетрусу, що стався у середу, постраждали 236 людей. 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies