У похороні Папи Франциска беруть участь 130 делегацій з усього світу.

У суботу, 26 квітня, на площі Святого Петра у Ватикані проходить похорон Папи Франциска.

Фото: Vatican News

В урочистій траурній месі беруть участь делегації країн світу, очолювані монархами, президентами, главами урядів, пише "Укрінформ".

Ватикан повідомив про участь 130 делегацій у похороні Папи Франциска, зокрема 50 глав держав. Також очікується до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском.

Фото: Vatican News

Уранці до Риму також прибув Президент Володимир Зеленський із дружиною. На прощанні із Папою Франциском присутній президент США Дональд Трамп.