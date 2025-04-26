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У Ватикані розпочалася траурна меса поховання Папи Римського Франциска

У похороні Папи Франциска беруть участь 130 делегацій з усього світу.

У Ватикані розпочалася траурна меса поховання Папи Римського Франциска
Фото: EPA/UPG

У суботу, 26 квітня, на площі Святого Петра у Ватикані проходить похорон Папи Франциска.

Фото: Vatican News

В урочистій траурній месі беруть участь делегації країн світу, очолювані монархами, президентами, главами урядів, пише "Укрінформ".

Ватикан повідомив про участь 130 делегацій у похороні Папи Франциска, зокрема 50 глав держав. Також очікується до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском. 

Фото: Vatican News

Уранці до Риму також прибув Президент Володимир Зеленський із дружиною. На прощанні із Папою Франциском присутній президент США Дональд Трамп. 

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