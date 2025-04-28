Упродовж 2024 року військові витрати у світі зросли на майже 9,5%

У 2024 році світові військові витрати зросли на 9,4% порівняно із 2023 роком і досягли майже 2,72 млрд доларів США.

Як йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), це є найшвидшим річним зростанням принаймні з часів закінчення холодної війни.

Військові витрати зросли в усіх регіонах світу, проте особливо стрімко – в Європі та на Близькому Сході. На п’ять країн, які найбільше витрачають на це гроші, припадає 60 % загальносвітових витрат – 1,63 трлн доларів.

Загалом світові витрати зростають десятий рік поспіль і вже сягнули 2,5% від глобального ВВП. Минулого року понад 100 країн збільшили бюджети на оборону і уряди все більше надають перевагу військовій безпеці, часто за рахунок інших сфер.

Зростання європейських витрат призводить і до зростання глобальних витрат.

Військові витрати в Європі (включно з Росією) зросли на 17% і становлять 693 мільярдів доларів. Вони стали основним фактором глобального зростання в 2024 році. Оскільки війна в Україні триває третій рік, ці витрати продовжували зростати на всьому континенті. Усі європейські країни збільшили оборонні бюджети у 2024 році, крім Мальти. Військові витрати Росії в 2024 році досягли приблизно 149 мільярдів доларів. Це на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році.

Загальні військові витрати України зросли на 2,9% і становили 64,7 мільярди доларів. У 2024 році Україна збільшила витрати на 34% ВВП, і це є найбільшим показником у світі.

Військові витрати Німеччини зросли на 28% і досягли 88,5 мільярдів доларів. Це – найбільший рівень витрат у Центральній і Західній Європі та четвертий у світі. Військові витрати Польщі зросли на 31% до 38,0 мільярдів доларів у 2024 році, і це становить 4,2% ВВП країни.

Усі члени НАТО збільшили свої військові витрати у 2024 році. Загальні військові витрати членів Альянсу склали 1,5 трлн доларів, або 55% світових військових витрат. З 32 країн-членів НАТО 18 витрачали мінімум 2% ВВП. У 2023 році таких країн було 11.

Оборонні витрати США зросли на 5,7% до 997 мільярдів доларів. Це становить 66% загальних витрат НАТО та 37% світових військових витрат у 2024 році. Значна частина бюджету США на минулий рік була спрямована на модернізацію військового потенціалу та ядерного арсеналу, щоб зберегти стратегічну перевагу над Росією та Китаєм. Європейські члени НАТО витратили загалом 454 мільярди доларів, що становить 30% загальних витрат у всьому альянсі.

Військові витрати на Близькому Сході в 2024 році досягли приблизно 243 мільярдів доларів, що на 15% більше, ніж у 2023 році, і на 19% – ніж у 2015.

Витрати на оборону Ізраїлю зросли на 65% і становлять 46,5 мільярдів доларів. Це становить 8,8% ВВП, що є другим показником у світі. Військові витрати Лівану зросли на 58% і становили 635 мільйонів доларів після кількох років зниження витрат через економічну кризу та політичну нестабільність.

А от військові витрати Ірану впали на 10% і становили 7,9 млрд доларів через вплив санкцій.

Китай збільшив свої військові витрати на 7% до приблизно 314 мільярдів доларів США. Загалом на Пекін припало 50% усіх військових витрат в Азії та Океанії, він інвестував у постійну модернізацію своєї армії та розширення можливостей кібервійни та ядерного арсеналу.

Військові витрати Японії зросли на 21% до 55,3 мільярди доларів у 2024 році. Це є найбільшим щорічним зростанням з 1952 року. Витрати становили 1,4% ВВП. Військові витрати Індії зросли на 1,6% до 86,1 млрд доларів. Витрати Тайваню зросли на 1,8% у 2024 році до 16,5 млрд доларів.

Методика SIPRI для розрахунку військових витрат відрізняється від тієї, яку використовує НАТО. У результаті дані SIPRI щодо військових витрат в членах НАТО можуть не зовсім збігатися з даними, опублікованими Альянсом або іншими джерелами, які включають певні категорії витрат, які не завжди включаються SIPRI.