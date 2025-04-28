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Оприлюднили дані про 243 підприємства "Ростєху", які забезпечують армію Росії зброєю для війни в Україні

На підприємства "Ростєху" припадає понад половина всього виробництва озброєння та військової техніки в Росії.

Оприлюднили дані про 243 підприємства "Ростєху", які забезпечують армію Росії зброєю для війни в Україні
Фото: ГУР

На порталі War&Sanctions Головне управління розвідки МО України опублікувало інформацію про 243 російські підприємства, що входять до корпорації "Ростєх". 

"Головне управління розвідки на порталі War&Sanctions публікує детальну інформацію про 243 підприємства, що входять до складу трьох найнебезпечніших холдингів російської державної корпорації «ростєх»", – йдеться у повідомленні розвідки. 

Підприємства "Ростєху", на які припадає понад половина всього виробництва озброєння та військової техніки в Росії, відіграють ключову роль у забезпеченні армії-агресора засобами ведення війни проти України.

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В оновленні порталу йдеться про:

  • Холдинг, до складу якого входять підприємства, що розробляють і виробляють такі системи, як ОТРК "Іскандер-м", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кінжал", ЗРК "Панцирь-с", а також бронетехніку та кориговані боєприпаси "Краснополь";
  • Об’єднану авіабудівельну корпорацію, що охоплює всі ключові російські літакобудівні підприємства. Вони випускають, модернізують та обслуговують багатоцільові винищувачі СУ і МіГ, стратегічні бомбардувальники Тута військово-транспортні літаки Іл та інші;
  • Об’єднану двигунобудівну корпорацію, яка об’єднує 78 підприємств. Вони займаються розробкою та виробництвом двигунів для ракетного озброєння, авіації та військово-морських суден.

Новий розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, їхні функції в структурі "Ростєху", а також інформацію про застосовані щодо них санкції, обладнання, що ними використовується, а також схему зв’язків та підпорядкування. У ГУР кажуть, що відповідальний бізнес може використовувати опубліковану інформацію для перевірки своїх контрагентів на причетність до "Ростєху" та ухвалювати рішення про припинення співпраці з ними.

Також завдяки цьому, разом із синхронізацією санкцій країн-партнерів, ускладняться ланцюжки постачання та зменшаться темпи виробництва російської військової техніки. 

Крім цього стане неможливим використання непідсанкційних структур "Ростєху" для обходу міжнародних обмежень. "Це призведе до зменшення можливостей росії та її союзників у створенні нових видів озброєнь і участі в міжнародних коопераціях. Крім того, скорочення прибутків ростєху вплине на його здатність виготовляти та модернізувати озброєння", – наголосили у розвідці і додали, що ГУР МО України продовжує роботу з ізолювання російського ВПК від світових ринків та обмеження ланцюжків його постачання.

  • 7 квітня російські спецслужби здійснили масштабну DDoS-атаку на портал War&Sanctions. За оцінками фахівців, атака була спрямована на виведення ресурсу з ладу та блокування доступу до інформації. 
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