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Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту

Ізраїль заявив, що вдарив по складу “високоткових ракет” “Хезболли”, який загрожував державі та її мирним жителям.

Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту
Фото: EPA/UPG

Ізраїль завдав авіаудару по південних передмістях Бейрута в неділю, після того, як наказав евакуювати будівлю, яка, за його словами, використовувалася підтримуваним Іраном угрупуванням “Хезболла”, пише BBC.

Атака відбулася, незважаючи на угоду про припинення вогню, що набула чинності п'ять місяців тому, поклавши край конфлікту між Ізраїлем і військовим угрупованням.

Ізраїль заявив, що завдав удару по складу “високоткових ракет” “Хезболли”, який “загрожує Державі Ізраїль та її мирним жителям”.

Ліванське президентство засудило удар і закликало США та Францію, які виступили посередниками у припиненні вогню у листопаді, чинити тиск на Ізраїль, щоб той припинив атаки на країну.

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Ця атака стала першою нагодою за майже місяць, коли Ізраїль завдав удару по південних передмістях Бейрута ‒ Дахії, де базується “Хезболла”.

Це вплине на припинення вогню. Незважаючи на угоду, Ізраїль майже щодня завдавав ударів по цілям, які, за його словами, пов'язані з “Хезболлою”. Ізраїльський уряд заявив, що відреагує на будь-які ймовірні загрози з боку “Хезболли”.

Західні чиновники, виступаючи на умовах анонімності, повідомили ВВС, що угруповання бойовиків загалом дотримується перемир'я, звинувачуючи Ізраїль у численних порушеннях, включно з авіаударами та спостереженням за допомогою безпілотників.

Пряма трансляція Reuters показала гігантський стовп диму, що піднімається з будівлі, яка зазнала нападу, через годину після того, як ізраїльська армія наказала жителям району Хадат евакуюватися. Згодом Громадянська оборона Лівану заявила, що жертв не зафіксовано, а рятувальники загасили пожежу.

У заяві на соцплатформі X після удару ліванський президент Джозеф Аун засудив атаку. “Сполучені Штати та Франція, як гаранти угоди про припинення бойових дій, повинні взяти на себе відповідальність і змусити Ізраїль негайно припинити атаки. Підривання Ізраїлем стабільності, що триває, посилить напруженість і піддасть регіон реальним загрозам його безпеки і стабільності”, ‒ сказав він.

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