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Президент Палестини закликав ХАМАС негайно звільнити заручників та роззброїтися

Махмуд Аббас назвав угруповання "собачими синами".

Президент Палестини закликав ХАМАС негайно звільнити заручників та роззброїтися
Махмуд Аббас
Фото: EPA/UPG

Очільник Палестинської Адміністрації, яка керує однойменною частково визнаною державою, емоційно розкритикував бойовиків ХАМАС та закликав їх виконати вимоги Ізраїлю для припинення війни у Смузі Гази.

Як пише BBC, Махмуд Аббас назвав угруповання "собачими синами" та заявив, що вони мають негайно звільнити ізраїльських заручників, роззброїтися та усунутися від контролю над палестинським анклавом.

На думку Аббаса, ХАМАС дав Ізраїлю привід для продовження атак по Газі, тож зараз має "відпустити бранців і покінчити з цим всім".

Раніше упродовж війни, що триває вже 18 місяців, президент Палестинської Адміністрації жодного разу не вдавався до різких висловлювань проти угруповання. У ХАМАС назвали його заяву "образливою та принизливою щодо значної частини його власного народу".  

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