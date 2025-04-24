Кардинали встановили розклад дев'ятиденної жалоби через смерть Папи Франциска

Кардинали встановили розклад, хто з них служитиме кожну месу.

Католицька Церква дотримуватиметься дев'яти днів жалоби, що відзначені євхаристійними служіннями, що проводяться за покійного Папу Франциска.

Про це повідомляє Vatican News.

Кардинали встановили розклад, хто з них служитиме кожну месу. Ці євхаристійні служіння відкриті для всіх, щодня в них запланована участь різної групи, залежно від їхнього зв'язку з понтифіком.

Перший день відзначиться похоронною месою Папи Франциска на площі Святого Петра о 10:00 ранку.

Другий день, неділя, 27 квітня: о 10:30 ранку на площі Святого Петра месу очолить кардинал П'єтро Паролін, а групу складуть співробітники та вірні Ватикану.

Третій день, понеділок, 28 квітня: о 17:00 у базиліці Святого Петра месу очолить кардинал Бальдассаре Рейна, Генеральний вікарій Його Святості Римської єпархії, а групу складе Римська Церква.

Четвертий день, вівторок, 29 квітня: о 17:00 у базиліці Святого Петра, месу очолить кардинал Мауро Гамбетті, архієрей Папської Базиліки Святого Петра у Ватикані, Капітули Папських Базилік будуть групою на месі.

День п'ятий, середа, 30 квітня: о 17:00 у Базиліці Святого Петра месу очолить кардинал Леонардо Сандрі, віце-декан Колегії кардиналів, а групу очолить Папська капела.

День шостий, четвер, 1 травня: о 17:00 у Базиліці Святого Петра месу очолить кардинал Кевін Джозеф Фаррелл, камераріон Святої Римської Церкви, а групу очолить Римська курія.

День сьомий, п'ятниця, 2 травня: о 17:00 у Базиліці Святого Петра месу очолить кардинал Клаудіо Гуджеротті, почесний префект Дикастерії у справах Східних Церков, а групу очолять Східні Церкви.

Восьмий день, субота, 3 травня: о 17:00 у базиліці Святого Петра кардинал Анхель Фернандес Артіме, почесний пропрефект Дикастерії у справах Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, очолить Месу разом з членами Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя.

Дев'ятий день, неділя, 4 травня: о 17:00 у базиліці Святого Петра кардинал Домінік Мамберті, протодиякон Колегії кардиналів, очолить Месу разом з групою Папської капели.

Тільки кардиналам буде дозволено співслужити Меси, присвячені Папській капелі 30 квітня та 4 травня.