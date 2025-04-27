Зеленський висловив співчуття з приводу трагедії на фестивалі у Ванкувері

Чоловік в'їхав автомобілем у натовп, убивши 11 людей. Також є багато поранених.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу трагедії на філіппінському фестивалі у канадському Ванкувері, де автомобіль в'їхав у натовп.

"Жахлива трагедія на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в'їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей. У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Він побажав сил людям у Канаді та на Філіппінах.

Як повідомляє Reuters, внаслідок наїзду автомобіля на натовп на фестивалі "Лапу Лапу" в канадському Ванкувері загинуло 11 осіб, ще десятки поранено.