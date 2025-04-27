Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
ГоловнаСвіт

Зеленський висловив співчуття з приводу трагедії на фестивалі у Ванкувері

Чоловік в'їхав автомобілем у натовп, убивши 11 людей. Також є багато поранених. 

Зеленський висловив співчуття з приводу трагедії на фестивалі у Ванкувері
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу трагедії на філіппінському фестивалі у канадському Ванкувері, де автомобіль в'їхав у натовп. 

"Жахлива трагедія на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в'їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей. У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Він побажав сил людям у Канаді та на Філіппінах. 

Як повідомляє Reuters, внаслідок наїзду автомобіля на натовп на фестивалі "Лапу Лапу" в канадському Ванкувері загинуло 11 осіб, ще десятки поранено.  

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies