У США правозахисники заявили про депортацію трьох американських дітей

Їх відіслали разом з їхніми матерями-іммігрантками без документів.

Агенти імміграційної та митної поліції США (ICE) депортували трьох американських дітей віком 2, 4 та 7 років разом з їхніми матерями-іммігрантками без документів.

Про це пише DW з посиланням на їхніх адвокатів.

Депортації, що сталися у південному штаті США Луїзіана, відбулися на тлі зусиль адміністрації Трампа щодо проведення масових висилок нелегальних мігрантів.

Національний імміграційний проєкт заявив, що депортації замовили поспішно та провели рано вранці у п'ятницю.

Американський союз захисту громадянських свобод (ACLU) заявив, що депортації є “незаконними та нелюдськими”. В однієї з вивезених із країни дитини зі США “рідкісна форма метастатичного раку”, і його вислали без ліків або медичних консультацій.

Грейсі Вілліс із Національного імміграційного проєкту заявила, що матерям не надали справедливої можливості вирішити, чи хочуть вони, щоб діти залишалися у Сполучених Штатах.

“Те, що ми побачили від ICE за останні кілька днів, жахає і збиває з пантелику. Сім'ї були розлучені без потреби. Ми повинні бути серйозно стурбовані тим, що ICE отримала мовчазне схвалення як на затримання, так і на депортацію дітей-громадян США”, ‒ сказала вона.

Вілліс заявила, що 4-річна і 7-річна дитини були депортовані до Гондурасу протягом дня після арешту разом з матір'ю.

У справі за участю 2-річної дитини федеральний суддя в Луїзіані порушив питання про депортацію дівчинки, наголосивши, що депортація громадянина США є незаконною. Суддя призначив слухання на 16 травня, щоб “розвіяти наші сильні підозри, що уряд щойно депортував громадянина США без будь-якої значущої процедури”.