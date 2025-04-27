FT: Мальта за схемою "золотої візи" продала паспорти підсанкційним росіянам

Російські бізнесмени та можновладціі, які потрапили під санкції ЄС, США чи України отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи", яка дозволяє їм частково обходити заборону на в’їзд.

Про це пише Financial Times, спираючись на витік документів та офіційні дані.

Власники цих паспортів входять до більшої групи з 16 осіб, які успішно оплатили мальтійське громадянство, незважаючи на те, що були політично відомими особами, або які пізніше потрапили до санкційних списків, або були засуджені за злочини.

Мальта є останньою країною ЄС, яка досі пропонує громадянство на продаж, що викликало гнів Європейської комісії, яка подала позов проти країни до Європейського суду, намагаючись зупинити цю схему.

Комісія стверджує, що ця схема "підриває як суть, так і цілісність громадянства ЄС". Очікується, що суд винесе рішення у вівторок.

Схеми, які пропонують громадянство або посвідку на проживання за гроші, були поширені в Європі та країнах Карибського басейну протягом десятиліть, але викликали критику.

Мальта пропонує, щоб заявники зробили одноразову інвестицію в розмірі не менш як 600 000 євро, придбали або орендували нерухомість, пожертвували 10 000 євро на благодійність і прожили в країні протягом трьох років. Інвестиції можуть бути скорочені до одного року для осіб, які інвестують 750 000 євро.

Коли Велика Британія скасувала свої золоті візи, вона заявила, що ця схема надала "можливості для корумпованих еліт отримати доступ до Великої Британії". Європейська комісія заявила, що такі програми створюють "значні ризики, включаючи корупцію, відмивання грошей та ухилення від сплати податків".

"Для деяких це страховий поліс, для деяких це стратегія виходу... ці схеми дуже проблематичні з кількох причин", — сказала Ека Ростомашвілі з Transparency International. — "Це відкриває двері ЄС, а не лише Мальти".

Ростомашвілі сказала, що на Мальті та в інших країнах, які пропонують гроші за громадянство, є "тенденція", що люди подають заяви на отримання паспортів "безпосередньо перед тим, як на них будуть накладені санкції або безпосередньо перед початком кримінального переслідування".

Люди, які купують мальтійські паспорти, стають громадянами ЄС з правом проживати всередині блоку. Вони можуть легко відкривати банківські рахунки та бізнеси ЄС, а також подорожувати до багатьох інших країн без візи.

Серед тих, хто отримав мальтійський паспорт, — російський бізнесмен Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через війну РФ проти України. Також мальтійські паспорти отримали три особи, які згодом потрапили під санкції США у зв'язку з війною в Україні, і ще троє — під санкції Києва.

Зокрема, це Євгенія Володимирівна Бернова, яку США звинуватили в "обманному придбанні обладнання подвійного призначення", яке могло бути використане Росією у військових цілях. Бернова заявила, що вона "отримала мальтійське громадянство в результаті ретельної і багаторівневої перевірки" і що вона має "справжні зв'язки з Мальтою".

Президент США Дональд Трамп цього року оголосив про плани щодо створення «золотої картки» США вартістю 5 мільйонів доларів. У Європі такі країни, як Португалія, Іспанія та Угорщина, досі пропонують посвідки на проживання за готівку, але не паспорти.

На тлі подібних викриттів Кіпр і Болгарія під тиском Брюсселя відмовилися від програм продажу паспортів. Але уряд Мальти продовжує свою схему, стверджуючи, що він посилив перевірки і заборонив громадянам Росії та Білорусі купувати свої паспорти.