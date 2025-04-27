У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
ГоловнаСвіт

FT: Мальта за схемою "золотої візи" продала паспорти підсанкційним росіянам

Єврокомісія подала позов проти Мальти до Європейського суду, намагаючись зупинити схему "громадянства на продаж".

FT: Мальта за схемою "золотої візи" продала паспорти підсанкційним росіянам
Фото: EPA/UPG

Російські бізнесмени та можновладціі, які потрапили під санкції ЄС, США чи України отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи", яка дозволяє їм частково обходити заборону на в’їзд.

Про це пише Financial Times, спираючись на витік документів та офіційні дані.

Власники цих паспортів входять до більшої групи з 16 осіб, які успішно оплатили мальтійське громадянство, незважаючи на те, що були політично відомими особами, або які пізніше потрапили до санкційних списків, або були засуджені за злочини.

Мальта є останньою країною ЄС, яка досі пропонує громадянство на продаж, що викликало гнів Європейської комісії, яка подала позов проти країни до Європейського суду, намагаючись зупинити цю схему.

Комісія стверджує, що ця схема "підриває як суть, так і цілісність громадянства ЄС". Очікується, що суд винесе рішення у вівторок.

Схеми, які пропонують громадянство або посвідку на проживання за гроші, були поширені в Європі та країнах Карибського басейну протягом десятиліть, але викликали критику.

Мальта пропонує, щоб заявники зробили одноразову інвестицію в розмірі не менш як 600 000 євро, придбали або орендували нерухомість, пожертвували 10 000 євро на благодійність і прожили в країні протягом трьох років. Інвестиції можуть бути скорочені до одного року для осіб, які інвестують 750 000 євро.

Коли Велика Британія скасувала свої золоті візи, вона заявила, що ця схема надала "можливості для корумпованих еліт отримати доступ до Великої Британії". Європейська комісія заявила, що такі програми створюють "значні ризики, включаючи корупцію, відмивання грошей та ухилення від сплати податків".

"Для деяких це страховий поліс, для деяких це стратегія виходу... ці схеми дуже проблематичні з кількох причин", — сказала Ека Ростомашвілі з Transparency International. — "Це відкриває двері ЄС, а не лише Мальти".

Ростомашвілі сказала, що на Мальті та в інших країнах, які пропонують гроші за громадянство, є "тенденція", що люди подають заяви на отримання паспортів "безпосередньо перед тим, як на них будуть накладені санкції або безпосередньо перед початком кримінального переслідування".

Люди, які купують мальтійські паспорти, стають громадянами ЄС з правом проживати всередині блоку. Вони можуть легко відкривати банківські рахунки та бізнеси ЄС, а також подорожувати до багатьох інших країн без візи.

Серед тих, хто отримав мальтійський паспорт, — російський бізнесмен Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через війну РФ проти України. Також мальтійські паспорти отримали три особи, які згодом потрапили під санкції США у зв'язку з війною в Україні, і ще троє — під санкції Києва. 

Зокрема, це Євгенія Володимирівна Бернова, яку США звинуватили в "обманному придбанні обладнання подвійного призначення", яке могло бути використане Росією у військових цілях. Бернова заявила, що вона "отримала мальтійське громадянство в результаті ретельної і багаторівневої перевірки" і що вона має "справжні зв'язки з Мальтою".

Президент США Дональд Трамп цього року оголосив про плани щодо створення «золотої картки» США вартістю 5 мільйонів доларів. У Європі такі країни, як Португалія, Іспанія та Угорщина, досі пропонують посвідки на проживання за готівку, але не паспорти.

На тлі подібних викриттів Кіпр і Болгарія під тиском Брюсселя відмовилися від програм продажу паспортів. Але уряд Мальти продовжує свою схему, стверджуючи, що він посилив перевірки і заборонив громадянам Росії та Білорусі купувати свої паспорти.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies