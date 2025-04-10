Тепер отримати німецьке громадянство знову можна буде тільки після 5 років проживання в країні.

Німеччина скасує можливість пришвидшеного отримання громадянства за 3 роки.

Про це домовилися консервативний блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини під час коаліційних переговорів, передає DW.

Так званої "турбонатуралізації" за 3 роки більше не буде, тепер здобути німецьке громадянство знову можна буде лише після 5 років проживання в країні.

Передбачається, що нова правляча коаліція посилить міграційне законодавство. Серед можливих заходів - більш активне висилання нелегальних мігрантів із країни, збереження посиленого прикордонного контролю, розширення списку країн, громадяни яких не можуть претендувати на притулок у Німеччині.