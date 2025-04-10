Німеччина скасує можливість пришвидшеного отримання громадянства за 3 роки.
Про це домовилися консервативний блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини під час коаліційних переговорів, передає DW.
Так званої "турбонатуралізації" за 3 роки більше не буде, тепер здобути німецьке громадянство знову можна буде лише після 5 років проживання в країні.
Передбачається, що нова правляча коаліція посилить міграційне законодавство. Серед можливих заходів - більш активне висилання нелегальних мігрантів із країни, збереження посиленого прикордонного контролю, розширення списку країн, громадяни яких не можуть претендувати на притулок у Німеччині.
- Нещодавно консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду. Згідно з угодою, очікується, що Фрідріх Мерц, лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), стане наступним канцлером Німеччини.
- Німецька коаліційна угода містить підтримку вступу України в НАТО. ФРН тривалий час вважалася країною, яка чинить супротив приєднанню нашої держави до Альянсу.