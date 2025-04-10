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Німеччина скасує можливість пришвидшеного отримання громадянства за 3 роки

Тепер отримати німецьке громадянство знову можна буде тільки після 5 років проживання в країні.

Німеччина скасує можливість пришвидшеного отримання громадянства за 3 роки
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Німеччина скасує можливість пришвидшеного отримання громадянства за 3 роки.

Про це домовилися консервативний блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини під час коаліційних переговорів, передає DW. 

Так званої "турбонатуралізації" за 3 роки більше не буде, тепер здобути німецьке громадянство знову можна буде лише після 5 років проживання в країні.

Передбачається, що нова правляча коаліція посилить міграційне законодавство. Серед можливих заходів - більш активне висилання нелегальних мігрантів із країни, збереження посиленого прикордонного контролю, розширення списку країн, громадяни яких не можуть претендувати на притулок у Німеччині.

  • Нещодавно консервативні та лівоцентристські партії в Німеччині досягли угоди про формування нового уряду. Згідно з угодою, очікується, що Фрідріх Мерц, лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС), стане наступним канцлером Німеччини.
  • Німецька коаліційна угода містить підтримку вступу України в НАТО. ФРН тривалий час вважалася країною, яка чинить супротив приєднанню нашої держави до Альянсу.
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