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Парламент Фінляндії заборонив росіянам купувати нерухомість в країні

Також Фінляндія посилить засоби втручання у власність, яку росіяни придбали раніше.

Парламент Фінляндії заборонив росіянам купувати нерухомість в країні
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен
Фото: EPA/UPG

Парламент Фінляндії одностайно схвалив пропозицію уряду щодо заборони на придбання нерухомості громадянами РФ. 

Про це ідеться у заяві Міноборони Фінляндії.

"Я вважаю дуже важливим і радію, що парламент одностайно підтримав цю пропозицію, яка спрямована на зміцнення національної безпеки. Це рішення посилає чіткий сигнал: ми не дозволимо дестабілізувати Фінляндію", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Ухвалення закону є відповіддю на загострення ситуації з нацбезпекою в країні. У Міноборони раніше заявляли, що Росія становить довгострокову загрозу безпеці в Європі, а нерухомість є однією з форм ворожого впливу.

Тепер повинен розпочатися етап впровадження заборони.

Міноборони готує урядову постанову, яка визначить країни, що ведуть загарбницьку війну і можуть загрожувати національній безпеці Фінляндії.

Також у парламенті Фінляндії готується законодавство для посилення засобів втручання у власність, яка була придбана раніше.

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