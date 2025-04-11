У Туреччині стартує суд у справі мера Стамбула Екрема Імамоглу

Ця справа зосереджена на зауваженнях Імамоглу щодо головного прокурора Стамбула Акіна Гурлека.

Сьогодні у турецькій Селімбрії розпочнеться перше слухання у кримінальній справі проти мера Стамбула Екрема Імамоглу, пише turkiyetoday.com.

Ця справа зосереджена на зауваженнях Імамоглу щодо головного прокурора Стамбула Акіна Гурлека.

Його звинувачують у “нападі на осіб, які беруть участь у боротьбі з тероризмом”.

Якщо Імамоглу визнають винним, йому може загрожувати до семи років і чотирьох місяців в'язниці. Прокуратура також вимагає позбавити його виборчих прав і права висувати кандидатуру на виборах, а також заборонити займати державні посади.

У п'ятницю Імамоглу також зіткнеться з двома іншими судами. Один стосується обвинувачень у порушеннях у державних тендерах під час його перебування на посаді мера району Бейлікдузу.

Справа, порушена після розслідування 2023 року Міністерством внутрішніх справ, звинувачує його в “маніпулюванні процесом державних закупівель”.

Прокуратура вимагає від 3 до 7 років позбавлення волі та політичної заборони. Цей процес слухається в 10-му кримінальному суді першої інстанції Бююкчекмедже.

Другий випадок стосується суперечливих кадрів, на яких нібито видно великі суми грошей, які перераховуються в штаб-квартирі CHP у провінції Стамбул. Відео з’явилося напередодні місцевих виборів 31 березня.

Загалом 22 людини, включно з членами команди Імамоглу, судять за обвинуваченнями в “незаконному зборі пожертвувань”.