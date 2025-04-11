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Міністр оборони Британії: цей рік у війні є критичним для того, щоб посилитися

Джон Гілі вважає, що зараз дуже важливо зробити крок уперед. 

Міністр оборони Британії: цей рік у війні є критичним для того, щоб посилитися
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Поточний рік є визначальним у російській війні проти України, вважає міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. На пресконференції після засідання в форматі "Рамштайн" він сказав, що Путін знехтував американським планом припинення війни і затягує переговори, пише BBC

Росія продовжує обстріли військових і цивільних об'єктів в Україні, наголосив він. Гілі звинуватив російського володаря в відкиданні будь-якого шансу на мир.

"Зараз критичний момент... для оборонних індустрій, військових та урядів, щоб зробити крок уперед", – сказав британський міністр оборони. 

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